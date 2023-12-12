الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2023 واسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

بطاقة التموين
بطاقة التموين

من الموضوعات المهمة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين خطوات تفعيل بطاقة التموين  كي يمكن للمواطنين المستفيدين من الدعم التمويني من تفعيل بطاقتهم والاستفادة بصرف السلع التموينية المختلفة. 

نوضح في السطور التالية كيفية تفعيل بطاقة التموين 2023 واسعار السلع التموينية في شهر ديسمبر لمن لم يقم بصرف السلع التموينية حتى الان.

تفعيل بطاقة التموين 2023

يكون تفعيل بطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية الذي يوفر مختلف الخدمات الحكومية يويمكن تنفيذها بكل سهولة الدخول على موقع مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg/

  1. اختيار خدمة التموين
  2. اختيار ايقونة تفعيل بطاقة التموين
  3. تسجيل الدخول برقم الموبايل وكلمة المرور لاتباع خطوات التفعيل

بعد تسجيل الدخول يتم تنفيذ الخطوات التي تسهل عملية تفعيل بطاقة التموين يتم تفعيلها واستخدامها 

خدمات التموين على مصر الرقمية 

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل نفسي

ضم أفراد أسرتى

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا

إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية

إيقاف بطاقة تموينية

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية

 

منافذ التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 .. والأوراق اللازمة

اسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

سكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

زيت 800 مللي بسعر 30 جنيها.

 أرز 1 كجم بسعر 12.60 جنيها. 

 مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

 عدس 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 فول 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

 دقيق ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

 مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

 لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

 بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

 قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

 علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

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خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين وإضافة الزوجة

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بالخطوات.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

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