كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 .. والأوراق اللازمة

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من أصحاب البطاقة التموينية من كافة محافظات الجمهورية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الكثيرين في ضم زوجاتهم عقب فصلها من البطاقة التموينية لأسرتها وذلك للحصول على حصتها من السلع المدعمة.

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023

يتساءل الملايين من المواطنين عن كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث اتاحت الوزارة الخدمة عبر الموقع الرسمي لتسهيل إجراءات الفصل و الضم للزوجة لبطاقة زوجها لصرف حصتها من السلع الغذائية وفقا لمنظومة الدعم التمويني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات التموين.

تحديد خدمة ضم الزوجة لبطاقة زوجا التموينية.

إدخال بيانات الزوج كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال بيانات الزوجة كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم بطاقة التموين.

تحميل كافة الأوراق اللازمة.

الضغط على كلمة حفظ.

شروط ضم الزوجة لبطاقة الزوج التموينية

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط لضم الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها للحصول على نصيبها من السلع التموينية المدعمة وهى كما يلي:-

أن يكون الزوج حاملا لبطاقة تموينية باسمه.

أن تكون الزوجة فردا مقيدا على منظومة الدعم التمويني وتحصل على سلع تموينية شهرية من خلال البطاقة التموينية الخاصة بأسرتها.

أن يكون الزوج والزوجة مصريين.

أن يكون الزوج حامل بطاقة التموين ولا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من التموين.

إلا يكون رب أسرة لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

ويتم صرف السلع التموينية عبر البطاقة بقيمة نصيب الفرد بما يعادل 50 جنيه شهريا.

الأوراق اللازمة لضم الزوجة لبطاقة زوجها التموينية

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة من بطاقة التموين باسم الزوج.

صورة ممكنة من قسيمة الزواج.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بوالد الزوجة.

رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

إيصال كهرباء لسكن الزوج.

صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيد فيها الزوجة.

دوسية بلاستيكي لتسليم المستندات السابقة.