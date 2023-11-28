الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مشروع جديد لغير حاملي بطاقة التموين لشراء الخبز

الخبز
الخبز

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بأنه لا مساس برغيف الخبز المدعم واصفًا ذلك بأنه "خط أحمر".

وأضاف رئيس شعبة أصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد أن وزارة التموين ستطلق كارت خاص للأشخاص غير حاملي البطاقة التموينية من أجل شراء رغيف خبر حر بسعر جنية واحد.

وأشار غراب إلى أن وزن الرغيف الحر 90 جرام حيث يجب على المواطنين التوجه للبريد من اجل شراء كروت خاصة على سبيل المثال 5 أرغفة، كارت بـ10 أرغفة، حيث يتم سداد قيمة الخبز في البريد.

هتدفع في البريد الخبز الحر حاملي البطاقة التموينية البطاقة التموينية عبد الله غراب

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