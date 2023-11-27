الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"خطة النواب" تكشف حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية (فيديو)

فخري الفقي
فخري الفقي

نفى د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود أي نية لتعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذا الأمر يمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي.

وأوضح الفقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الجنيه لا يرتبط بالدولار وإنما بسلة العملات التي تعكس قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولار يستخدم كمؤشر لحفظ القيمة وليس لتحديد سعر الصرف.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية أبلغته بأنها لن تتخذ قرارا بتعويم الجنيه بالشكل التقليدي الذي حدث في المرات السابقة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم والغلاء، ما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين واستقرار البلاد.

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