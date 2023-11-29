وزير التموين: الرئيس السيسى يتميز بالجرأة فى مجابهة المشكلات وحلها

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على اتصال دائم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعرض عليه كل الموضوعات، مؤكدًا أن أهم ما يميزه هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "ON"، أن الهدف هو إحداث تغيير حقيقي في الواقع المصري وحل كافة المشكلات ووضع النقاط على الحروف، وهذا هو الفارق مع ولايته الأولى في 2005.

لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية

وتابع، أن الرئيس السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين، مؤكدًا أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، ووجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين إلى مصر.

وكشف عن أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، بشكل متزن، دون إجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا: "طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".