الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التموين: الرئيس السيسى يتميز بالجرأة فى مجابهة المشكلات وحلها

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على اتصال دائم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعرض عليه كل الموضوعات، مؤكدًا أن أهم ما يميزه هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"  مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "ON"، أن الهدف هو إحداث  تغيير حقيقي في الواقع المصري وحل كافة المشكلات ووضع النقاط على الحروف، وهذا هو الفارق مع ولايته الأولى في 2005.

 لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية

وتابع، أن الرئيس السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين، مؤكدًا أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، ووجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين إلى مصر.

وكشف عن أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، بشكل متزن، دون إجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا: "طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".

وزير التموين الرئيس عبدالفتاح السيسي يتميز بالجرأة مجابهة المشكلات تنفيذ القرارات

مواد متعلقة

وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجى يكفى لـ6 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتى من الأرز

وزير التموين: هناك اكتفاء ذاتى من الأرز وتوافر الدواجن والبيض بأسعار معقولة

وزير التموين: مهلة 10 أيام لإعادة انضباط أسعار السكر قبل اللجوء لـ"الوزراء"

وزير التموين: زيادة أعداد مشتركى معرض نبيو للذهب والمجوهرات

بعد استقبال 170 الف طن خام مستورد وزير التموين: مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر والأسعار تتراجع في غضون أسبوع

وزير التموين.. ضخ مخزون استراتيجى من السلع بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس