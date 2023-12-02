التحفظ على 15 طن سكر تمويني وتحرير 110 مخالفة تموينية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري في السوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 110 مخالفة تموينية في المخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 15 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و18 محضرًا للتصرف في 592 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم بوزن 50 كجم.

تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد المخازن غير المرخصة، والتحفظ على 15 طن سكر تمويني غير معبًا، 780 لفة سكر تمويني معبًا، و16 لفة مكرونة تموينية تحتوي كل لفة على 10 كيس زنة الكيس 350 جم.. وتم نقل المضبوطات والتحفظ عليها بأحد مخازن شركات السلع الغذائية المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات أنشطة غذائية وغير غذائية لحيازة وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر وغير مصاحبة بالفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 2.7 طن أرز معبًا مجهول المصدر، و11 لفة أرز معبأ مجهول المصدر زنة 10 كجم، و12 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 25كج، و30علبة سجائر مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تم تحرير محضر ضد أحد تجار الأسمدة الزراعة والكيماوية لحيازته أسمدة زراعية مدعمة من الدولة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم ضبط والتحفظ على 2 طن سماد نترات النشادر، بينما تم تحرير 20 محضرًا لتجار السجائر للامتناع عن بيع السجائر للمستهلكين بغرض احتكارها، و4 محاضر لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و4 محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، و32 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و38محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و5محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة أكثر من 2طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضرًا ضد أحد مصانع مواد البناء لإنتاج وبيع غراء أبيض غير مطابق للمواصفات القياسية طبقًا لتقرير المعامل المختصة بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، كما تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 14كرتون بطاطس شيبسي منتهية الصلاحية، و21 عبوة مكرونة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، بالإضافة إلى سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 7محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضرين ضد المسئولين عن محطات بنزين لعدم انتظامهم بالقيد في سجل 21 بترول.