الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف ينيب رئيسى مركزى بنى سويف والواسطى فى افتتاح مسجدين

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء مركزي بني سويف والواسطى، في افتتاح مسجدين بقرية ونا القس، وعزبة إسلام بإهناسيا الخضراء، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.
         
وافتتح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد أبوبكر الصديق بونا القس "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 430 مترًا، يشمل طابقين (أرضي أول علوي)، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد أبوغزالة مدير أوقاف الواسطى، والتي كانت تحت عنون "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم"، وذلك بحضور أحمد الديب رئيس مجلس قروي إنفسط وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمركز، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

كما افتتح هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مسجد الرحمن بعزبة إسلام التابعة لمجلس قروي إهناسيا الخضراء، "بعد صيانته وترميمه" على مساحة 260 مترًا وبتكلفة زادت عن 400 ألف جنيه، وذلك بحضور مدير أوقاف بني سويف، ورئيس قرية إهناسيا الخضراء، ومفتشي الإدارة، وجموع المواطنين.

بني سويف والواسطى مسجدين رئيس مدينة محافظ بني سويف

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ 1800 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية ببني سويف

قومى المرأة ببنى سويف يستهدف 11 ألفًا و919 بحملة "بلدى أمانة"

أوقاف بنى سويف: قراءة سورة الكهف بـ1000 مسجد ضمن "أفضل أداء دعوى"

محافظ بنى سويف يهنئ المتدربات لاجتيازهن الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت طفلين بالسم في نهار رمضان ببني سويف

مؤتمر لحياة كريمة ببنى سويف لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام

محافظ بني سويف يشهد تسليم "الأورمان" 60 كشكًا للفئات الأولى بالرعاية

"تمريض بني سويف" تُنظم ندوة توعوية حول مناهضة ختان الإناث

الأكثر قراءة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم