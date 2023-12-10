مساعد وزير التموين يصوت في انتخابات الرئاسة: توافد المواطنين مشهد عظيم

أدلى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، بصوته في انتخابات الرئاسة منذ قليل، بمقر اللجنة رقم 9 بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالحى الثالث بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأن الدولة المصرية تسير فى المضى قدما لاستكمال المشروعات القومية.

وأكد عشماوى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ودعا جموع المواطنين والشباب الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن ما نشهده اليوم مشهد عظيم من توافد المواطنين منذ صباح الباكر على مقر اللجان الانتخابية لإلادء بصوتهم الانتخابية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.