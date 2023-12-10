مسيرة حاشدة قبيل بدء عملية التصويت بمحافظة الوادي الجديد (فيديو وصور)

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى مسيرة حاشدة بمركز الداخلة، حتى مقار اللجان بمركز ومدينة موط، ليعلن بها عن انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الرحمن علي عبد الغني أحد القائمين على تنظيم المسيرة أن فكرتها نابعة من الدعاية والحشد حيث تجوب المسيرة شوارع مدينة موط وصولًا للجان بقصد دعوة الناخبين للمشاركة وحثهم على جعل التصويت في الانتخابات عرسا ديمقراطيا واحتفالية كبرى.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية المقار الانتخابية في المحافظة. حيث تم المرور على كافة اللجان الإنتخابية للتأكد من تجهيزات اللجان الانتخابية ومراكز الاستراحة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات البالغ عددهم 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024