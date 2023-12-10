الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة قبيل بدء عملية التصويت بمحافظة الوادي الجديد (فيديو وصور)

مسيرة حاشدة قبيل
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى مسيرة حاشدة بمركز الداخلة، حتى مقار اللجان بمركز ومدينة موط، ليعلن بها عن انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الرحمن علي عبد الغني أحد القائمين على تنظيم المسيرة أن فكرتها نابعة من الدعاية والحشد حيث تجوب المسيرة شوارع مدينة موط وصولًا للجان بقصد دعوة الناخبين للمشاركة وحثهم على جعل التصويت في الانتخابات عرسا ديمقراطيا واحتفالية كبرى.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية المقار الانتخابية في المحافظة. حيث تم المرور على كافة اللجان الإنتخابية للتأكد من تجهيزات اللجان الانتخابية ومراكز الاستراحة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات البالغ عددهم 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية

مواد متعلقة

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الوادى الجديد استعدادا للانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية لجان الانتخابات بمراكز المحافظة

رئيس جامعة الوادي الجديد يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا

وفد طلابي من جامعة الوادي الجديد في زيارة لمعرض إيدكس للصناعات الدفاعية

تخصيص 5 لجان للمغتربين بالوادي الجديد للتصويت في الانتخابات المقبلة

رئيس مركز الداخلة يتفقد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من جاهزيتها

محافظ الوادى الجديد يدعو للمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية

محافظ الوادي الجديد يُكرم رئيس مركز الداخلة السابق وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي