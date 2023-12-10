رفع درجة الاستعداد القصوى فى الوادى الجديد استعدادا للانتخابات الرئاسية (صور)

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مراكز ولجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، يرافقهما السيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وخلال الجولة، قرر الزملوط منح مكافأة مالية لمدير مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية، وذلك تقديرًا لجهوده في التجهيز والإعداد الجيد لاستقبال الناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي تضمها المدرسة.

الوادي الجديد

كما شدد على توفير ماكينات كهرباء احتياطية بمحيط المراكز الانتخابية التي تضم كتلة تصويتية كبيرة، والتأكد من توافر مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحيطة باللجان. وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام سير العملية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة تبلغ ١٨٨ ألفًا و١٢ ناخبًا، موزعين على ٦٧ مركزًا انتخابيًا و٨٢ لجنة فرعية منها ٧ لجان للوافدين.

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان التصويت

وأعلن محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات بمراكز المحافظة، وتوفير جميع الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية وصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان التصويت

وأكد المحافظ الانتهاء الكامل من تأمين محيط مقار اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية، والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام عملية الانتخاب دون عوائق، والتأكد من مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن برفع كافة الإستعدادات طوال فترة الإنتخابات ومتابعة توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية، وتجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات، وكذلك تم إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور بتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية بصفة مستمرة.