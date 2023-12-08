الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يدعو للمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد عقب صلاة الجمعة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وأعقب الصلاة عقد لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم، ووجه المحافظ بما يلي:

- حث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية وأداء واجبهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.

- تكليف مديرية الأوقاف بتوفير خطباء متطوعين بنظام المكافأة لأداء الشعائر بالمساجد المحتاجة.

- تكليف مديرية التموين بضخ كميات إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، خاصة بالقرى والمناطق النائية؛ للحد من ارتفاع الأسعار والإعداد لتشغيل خط تعبئة السكر داخل المحافظة.

- سرعة رصف الطرق بالمناطق والأحياء التي انتهى توصيل الغاز الطبيعي بها، لتيسير حركة المواطنين.

محافظ الوادي الجديد جموع المصلين أعضاء الجهاز التنفيذي حث المواطنين على المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الدستوري الانتخابات الرئاسية

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