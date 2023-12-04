الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي سفير إندونيسيا لبحث فرص التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، السيد لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة.

 

وأكد الزملوط خلال اللقاء، حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة، مثمنًا تفقد السفير لعدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة؛ لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي.

 

 كما أعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

 

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية

 

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، بوفد من مسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ثلاث جامعات مصرية وتونسية وألمانية، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ورشة عمل" المستقرات التراثية الصحراوية - الإحياء بالمجتمعات".

 

وأكد المحافظ خلال لقاء الوفد على تقديره لجهود التعاون لإحياء تراث المناطق الأثرية العريقة ومنها قرية القصر بواحة الداخلة، والتي تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية الفريدة. 


كما ناقش التوسع المستقبلي في مشروعات إحياء التراث بعدد من المناطق ومنها مشروع المعماري حسن فتحي بمركز باريس.

 

واستعرض الزملوط، خلال اللقاء الذي شارك فيه وفود جامعات القاهرة وقرطاج التونسية وباوهاوس الألمانية، أبرز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة، كما استمع إلى تجارب أعضاء الوفد حول زيارتهم للمعالم السياحية والأثرية خلال فترة إقامتهم.

 

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية كافة القطاعات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز.

محافظ الوادي الجديد سفير دولة إندونيسيا لبحث سبل التعاون المشترك المجالات الاستثمارية والتنموية تقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي

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