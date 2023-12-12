الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور والسكر 7.8 شهرًا

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية امن ويكفي عدة شهور،  مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور،والاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7.8 شهر.

كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في  تصريحات له على هامش افتتاح الدورةالثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات "فود افريقيا"، أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهرا.

يأتى ذلك فيما افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

 فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.

بينما اعتذر  لسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

يشهد المعرض افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض  "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة الى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

ويشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناح دولى، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

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و يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية -  جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

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