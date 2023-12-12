الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شعبة مواد البناء: انتخابات الرئاسة تكشف نزاهة الحكم فى مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن انتخابات الرئاسة لعام 2024 تكشف نزاهة الحكم في مصر مع وجود 4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النزاهة في الانتخابات والشفافية والتنظيم وإقبال المواطنين هو مؤشر ودليل قوي على نجاح وتطور الدولة المصرية.

وأوضح أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم من جميع المواطنين.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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