الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهضيبي: ملف زيادة الأسعار على رأس أولويات عبدالسند يمامة

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة انضم إلى كبرى الأحزاب المصرية:"لدينا برنامج انتخابي ضخم يتكون من 4 محاور: الاقتصادي، السياسي، التعليمي، والتعديلات التشريعية والقانوينة التي يجب العمل بها من أجل الوصول إلى ملامح التنمية الحقيقة.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الشارع المصري في حالة صعبة للغاية نتيجة ارتفاع الأسعار، لهذا الأزمة الاقتصادية في أولويات تفكير المرشح عبد السند يمامة. 

مصير مصر

وأضاف أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحدد مصير الدولة المصرية للسنوات القادمة، لذا على المصريين الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.  

ياسر الهضيبي اليوم دي ام سي عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية

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