غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات تدعو أعضائها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني ورسالة تؤكد الاستقرار والامن والأمان في مصر.

من جهته أكد أحمد عبد الحميد، على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة، كمبدأ في جميع الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لما لهذا المشهد من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية تمس حياة المواطن نفسه.

مشاركة مجتمع الأعمال في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة

وأوضح أن مشاركة مجتمع الأعمال في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا مشيرا الي ان الامن والاستقرار من أهم المكاسب التي يعكسها النزول وأداء الواجب الوطني.

وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن مجتمع الاعمال في مصر يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأن الجميع لديه مسئولية مشتركة في تجاوز التحديات والمساهمة في تبني السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ودعم سياسات تعزز روح المبادرة والابتكار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي

وولفت إلى أن المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية هو في حد ذاته تعزيز للاستقرار فالمشاركة في الانتخابات تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، فعندما يشعر مجتمع الأعمال والمواطن عموما بأن صوته مسموع وأنه لديه دور في صنع القرارات السياسية، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور.

ونتبع أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية.



ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بنَّاءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة، ومن أجل توجيه تلك الإدارة نحو برامج تصب في خدمة جمهور الشعب المصوِّت، لابد أنْ يشارك أوسع جمهور في عملية التصويت من جهة، وأنْ تتمَّ عملية الاختيار والانتخاب على وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى.

المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا



كما أن المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.



وكذلك فأن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الإتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من الصحيح.