الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء البناء يحرص المقاولون على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بأرض المصنع، وبلغ سعر طن حديد عز عند مبلغ 41500 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلى حوالي 1930 جنيها.

 

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة معرفة جميع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

شهد سعر طن حديد عز حالة من الاستقرار عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فبلغ نحو 38000 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر إلى 38500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 3900 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فثبت عند 39000 جنيه. 

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 39500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39200 جنيه

 

اقرأ ايضا

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 

السكة الحديد: رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر برمسيس

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1930جنيهًا.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر عند مستوى 1890جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر إلى 1900 جنيه في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1920 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1210 إلى 1350 جنيها.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1940 و2130 جنيها.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر ما بين 3500 إلى 3600 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء سعر الحديد والاسمنت اليوم الحديد والاسمنت مواد البناء

مواد متعلقة

مندوب مصر بالهيئة الدولية لتغير المناخ: شركات الأسمنت والأسمدة ستُلزَم بإبلاغ انبعاثاتها

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

التجارة البحرية البريطانية: جميع أفراد طاقم البارجة المدمرة بالبحر الأحمر آمنين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال