أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

مع بدء البناء يحرص المقاولون على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بأرض المصنع، وبلغ سعر طن حديد عز عند مبلغ 41500 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلى حوالي 1930 جنيها.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة معرفة جميع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

شهد سعر طن حديد عز حالة من الاستقرار عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فبلغ نحو 38000 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر إلى 38500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 3900 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فثبت عند 39000 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 39500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39200 جنيه

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1930جنيهًا.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر عند مستوى 1890جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر إلى 1900 جنيه في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1920 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1210 إلى 1350 جنيها.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1940 و2130 جنيها.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر ما بين 3500 إلى 3600 جنيه.