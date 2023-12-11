الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر برمسيس

هيئة السكك الحديدية
هيئة السكك الحديدية يدلى بصوته

أدلى المهندس  محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد  بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل لجانة الاقتراع بمحطة مصر برمسيس  للتأكيد على حرصه بالمشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية.
 

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وقال المهندس عامر أن ما شهده اليوم الأول من العملية الانتخابية يدل على وعى الشعب المصري وإدراكه بأهمية الظروف التي تمر بها البلاد وضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للاعداد الضخمة التى حرصت على الإدلاء بأصواتهم اليوم خير دليل نضج الشعب المصري.
وناشد المهندس محمد عامر  جموع العاملين بالهيئة  ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطنى الذى يمر فى ظروف استثنائية.

وكان وزير النقل أكد على ان هناك أهتمام كبير بتنمية  العنصر البشري بالهيئة حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد علي ثلاث عناصر.

العنصرالاول هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية.

 والعنصر الثاني هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل  بنظام الاربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالي.

 والعنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والإجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.

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وواوضح  الوزير ان هناك خطة لتوطين صناعة السكة الحديد مشيرا الى انه بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة تم إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج  فلنكات السكك الحديدية  مملوكة لشركات وطنية مصرية ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة( شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية - شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - شركة كولواى الأسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية -  شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية - الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية

 

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هيئة السكك الحديدية يدلى بصوته
هيئة السكك الحديدية يدلى بصوته
رئيس هيئة السكك الحديدية يدلى بصوته
رئيس هيئة السكك الحديدية يدلى بصوته
محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر برمسيس العملية الانتخابية لشعب المصري

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