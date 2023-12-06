الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: وزير النقل يوافق على تجديد أسطول عربات "شرق الدلتا" بين القاهرة ودمياط

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ووزير النقل

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على مطلبها بشأن تجديد أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط والعكس، وذلك خلال العام الحالى، حيث أصدر وزير النقل تعليماته للدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتجديد الأسطول.

 

مطالبة بتجديد عربات الشركة العاملة على الخط


وأشارت متى فى بيان صحفى لها، إلى أن أتوبيسات شركة شرق الدلتا بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط متهالكة بشكل كبير، مؤكدة أننا أصبحنا فى حاجة شديدة إلى ضرورة تجديد عربات الشركة العاملة على هذا الخط.

 


وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط يخدم طلاب الجامعة والموظفين فى ميناء دمياط والعاملين فى المناطق الصناعية وأصحاب محلات الأثاث، بالإضافة إلى المصطافين.

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وأوضحت أن هذا الأسطول متهالك بشكل كبير منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تطويره، مما يعيق مصالح المواطنين، حتى وصل الأمر إلى أنه يتم الاستعانة بأتوبيسات قادمة من بورسعيد والإسماعيلية تابعة لشركة شرق الدلتا، مما يجعل المواطنين تنتظر هذه الأتوبيسات فى محافظة دمياط، حيث يتسبب ذلك فى تعطيل مصالحهم نظرا لطول فترة انتظار وصول هذه الأتوبيسات من بورسعيد والإسماعيلية. 

 


وطالبت الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة توفير أتوبيسات آدمية وجديدة وليست قديمة ومتهالكة، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء ركوبها.

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النائبة ايفلين مت وزير النقل تجديد أسطول عربات شرق الدلتا القاهرة ودمياط مجلس النواب

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