الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكه الحديد تستلم اشارات خطوط بورسعيد- القليوبية

السكه الحديد
السكه الحديد

علمت الدستور أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر استلمت من الشركة المنفذه “سيمينز" ( المسئولة عن تطوير وكهربة اشارات خط سكة حديد بنها - بورسعيد - الزقازيق - ابو كبير ) برج اشارات رأس العش وكذلك المباني بعد اتمام التطوير والتجديدات.

عملية تحويل اشارات التحكم تسهم فى مسير القطارات ومتابعتها من ( ميكانيكية / كهربية ) 

وذكر مصدر مسؤول  بسكك حديد مصر للدستور أن عملية تحويل اشارات التحكم تسهم فى مسير القطارات ومتابعتها من ( ميكانيكية / كهربية ) الى الكترونية بأعلى معدلات الامان فى العالم مشيرا الى عملية التحكم الكامل فى مسير القطارات وتتابع عمليات التقاطر وكذلك رفع معدلات الامان على الخط وزيادة السرعة وامكانية اضافه رحلات جديدة على الخط.

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وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

 انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية

وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير  فى تصريحات صحفية انه في مجال البنية الاساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر  فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا 

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وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يشجع المواطنين على استخدام النقل العام

تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية

وأضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

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