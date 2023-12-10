يقدم موقع الدستور بشكل يومي نشرة اقتصادية متخصصة بعرض أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت للباحثين عنها من المهتمين بالعقارات والبناء أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.



ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في مصر وفق آخر تحديث للأسعار المتداول في الأسواق المصرية.



سعر الحديد والأسمنت اليوم

حديد عز 41،500 جنيه.

حديد بشاى 41،000 جنيها.

حديد العتال 39،500 جنيه.

حديد المعادى 38،500 جنيه.

حديد بيانكو 38،000 جنيها.

حديد الكومى 38،000 جنيها.

حديد المراكبى 39،500 جنيه.

حديد عطية 39،200 جنيه.

حديد العشري 39،000 جنيها.

حديد المصريين 39،500 جنيه.

حديد الجيوشي 38،200 جنيه.

حديد سرحان 38،000 جنيها.



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اسعار الأسمنت اليوم



أسمنت التعمير 2،200 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،210 جنيهات.

أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيها.

حديد مصر ستيل 39،000 جنيها.

أسمنت المعلم 1،880 جنيها.

أسمنت السهم 1،870 جنيها.

أسمنت الفهد 1،860 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،880 جنيها.

أسمنت المسلح 1،930 جنيها.

جنوب الوادي 1،890 جنيها.

أسمنت المخصوص 1،920 جنيها.

أسمنت السويس 1،920 جنيها.

أسمنت السويدي 2،100 جنيه.

أسمنت العسكري 1،940 جنيها.

أسمنت النصر 1،890 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1،830 جنيها:

أسمنت حلوان 1،920 جنيها.

أسمنت المنيا 2،120 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،080 جنيها.

أسمنت المصري 2،080 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت البرج 2،210 جنيهان.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،220 جنيها.

أسمنت أسوان 2،180 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،170 جنيها.

أسمنت قنا 2،270 جنيها.