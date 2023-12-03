أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023
اسعار مواد البناء في مصر من الموضوعات المهمة للعاملين في مجال العمران في مصر سواء المستثمرين أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم بعد حصولهم على التراخيص المتاحة لهم.
نعرض في التقرير التالي نرصد اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 3 ديسمبر 2023.
اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 3 ديسمبر 2023
حديد عز 41،500 جنيه
حديد بشاى 41،000 جنيه
حديد العتال 39،500 جنيه
حديد المعادى 38،500 جنيه
حديد الكومى 38،000 جنيه
حديد المراكبى 39،500 جنيه
حديد بيانكو 38،000 جنيه
حديد عطية 39،200 جنيه
حديد العشري 39،000 جنيه
حديد المصريين 39،500 جنيه
حديد الجيوشي 38،200 جنيه
حديد سرحان 38،000 جنيه
حديد مصر ستيل 39،000 جنيه
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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم 2،060 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،050 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه
العسكري بني سويف 2،070 جنيه
أسمنت المسلح 2،320 جنيه
جنوب الوادي 2،080 جنيه
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه
أسمنت السويس 2،300 جنيه
أسمنت السويدي 2،450 جنيه
أسمنت العسكري 2،100 جنيه
أسمنت النصر 2،200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه
أسمنت حلوان 2،300 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه
أسمنت البرج 2،410 جنيه
أسمنت الماكس 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه