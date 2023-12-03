أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

اسعار مواد البناء في مصر من الموضوعات المهمة للعاملين في مجال العمران في مصر سواء المستثمرين أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم بعد حصولهم على التراخيص المتاحة لهم.



نعرض في التقرير التالي نرصد اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 3 ديسمبر 2023.



اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 3 ديسمبر 2023



حديد عز 41،500 جنيه

حديد بشاى 41،000 جنيه

حديد العتال 39،500 جنيه

حديد المعادى 38،500 جنيه

حديد الكومى 38،000 جنيه

حديد المراكبى 39،500 جنيه

حديد بيانكو 38،000 جنيه

حديد عطية 39،200 جنيه

حديد العشري 39،000 جنيه

حديد المصريين 39،500 جنيه

حديد الجيوشي 38،200 جنيه

حديد سرحان 38،000 جنيه

حديد مصر ستيل 39،000 جنيه



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أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2،060 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،050 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه

العسكري بني سويف 2،070 جنيه

أسمنت المسلح 2،320 جنيه

جنوب الوادي 2،080 جنيه

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه

أسمنت السويس 2،300 جنيه

أسمنت السويدي 2،450 جنيه

أسمنت العسكري 2،100 جنيه

أسمنت النصر 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه

أسمنت حلوان 2،300 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه

أسمنت البرج 2،410 جنيه

أسمنت الماكس 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه