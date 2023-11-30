يقدم موقع "الدستور" نشرته الاقتصادية اليومية للأسعار منها أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت في آخر تحديث، وفق المصانع المنتشرة في مصر.

ونعرض في هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 مع مراعاة اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى خاصة المحافظات الحدودية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم

استقرت الأسعار خاصة بسعر الحديد عند نفس النسب التي وصلت اليه في بداية الأسبوع، بعد أن انخفض بمقدار 500 جنيه على عكس معاملات الأسبوع الماضي.

حيث بلغ سعر طن حديد عز 41،500 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد بشاى 41،000 جنيه.

سعر طن حديد العتال 39،500 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 38،500 جنيه.

سعر طن حديد الكومى 38،000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 39،500 جنيه.

سعر طن حديد عطية 39،200 جنيه.

سعر طن حديد العشري 39،000 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 39،500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 38،200 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 38،000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 39،000 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 38،000 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أسمنت المعلم 2،060 جنيه.

اسمنت السهم 2،060 جنيه.

أسمنت الفهد 2،050 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه.

العسكري بني سويف 2،070 جنيه.

أسمنت المسلح 2،320 جنيه.

جنوب الوادي 2،080 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه.

أسمنت السويس 2،300 جنيه.

أسمنت السويدي 2،450 جنيه.

أسمنت العسكري 2،100 جنيه.

أسمنت النصر 2،200 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه.

أسمنت حلوان 2،300 جنيه.

أسمنت المنيا 2،120 جنيه.

أسمنت المهندس 2،250 جنيه.

أسمنت تايتان 2،080 جنيه.

أسمنت المصري 2،080 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،200 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.

أسمنت المصريين 2،210 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه.

أسمنت البرج 2،410 جنيه.

أسمنت الماكس 2،200 جنيه.

أسمنت النهضة 2،220 جنيه.

أسمنت أسوان 2،180 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه.

أسمنت قنا 2،250 جنيه.