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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

يتصدر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وسجل سعر تداول العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول في فروع البنوك العاملة في الجمهورية 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري و المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

ونرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023 في عدد من البنوك مقابل الجنيه المصري لعمليات الشراء والبيع بالسعر الرسمي.

سعر تداول الدولار اليوم 29-11-2023 في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر تداول الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنك الأهلي الكويتي 

بينما جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي - مصر، 30.95 جنيه للبيع، وسعر 30.85 جنيه للشراء.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في  البنك الأهلي 

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بنك سايب 

 فيما وصلت قيمة الدولار في بنك سايب إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في المصرف العربي

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 تجدر الإشارة إلى أن قيمة العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي تتراوح بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في المصرف المتحد 

استقر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء 29-11-2023  عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 

جاء الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

سعر  العملة الأمريكية في بنك التنمية 

بلغ سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية حوالي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر 

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 إقرأ أيضًا: سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023

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