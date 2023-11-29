كيف تنجح شركات التأمين الطبي في حل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية؟

قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية انه لكي تنجح شركات التأمين الطبي في مصر في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الأدوية من خلال عدة استراتيجيات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد أن تعتمد هذه الشركات على تحديث سياسات التأمين الخاصة بها بانتظام لضمان توفير تغطية شاملة للأدوية التي تحتاجها المرضى، على سبيل المثال، يتم تضمين قائمة واسعة من الأدوية في خطط التأمين الصحي، ما يساعد في تقليل العبء المالي على المرضى.

وأشار إلى أنه تسعى الشركات إلى توسيع شبكة الصيدليات المشتركة بها لتشمل أكبر عدد ممكن من الصيدليات المختلفة. وبالتالي، يمكن للمرضى الحصول على الأدوية بأسعار مخفضة أو بتخفيضات خاصة عند استخدام بطاقات التأمين الصحي المقدمة من هذه الشركات.

تفاوض مباشر مع الشركات المصنعة للأدوية

وأكد أنه لا بد أن تعتمد الشركات على التفاوض المباشر مع الشركات المصنعة للأدوية للحصول على أسعار أفضل وشروط تسويقية ملائمة، وبذلك، يمكن للشركات تقديم الأدوية بتكلفة منخفضة أكثر لمؤمنيها.

وأوضح أنه لا بد أن تسهم الشركات في توعية المجتمع بشأن الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو الأدوية البديلة ذات التكلفة المنخفضة.

وأكد أنه يمكن لشركات التأمين الطبي في مصر حل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية من خلال تحسين سياسات التأمين، توسيع شبكة الصيدليات المشتركة، والتفاوض المباشر مع الشركات المصنعة للأدوية وتقديم الأدوية بتكلفة منخفضة، وتوعية المجتمع بشأن الأدوية وتشجيع استخدام الأدوية البديلة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الشركات دورًا مهمًا في دعم الأبحاث والتطوير في مجال الرعاية الصحية وتطوير أدوية جديدة بتكلفة منخفضة، مما يمكنها من توفير الأدوية بأسعار أقل في المستقبل.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن للشركات أن تستخدم التكنولوجيا بشكل فعال لتحسين عمليات الإدارة والتكاليف وزيادة الكفاءة، على سبيل المثال، يمكن تبني نظم إلكترونية لإدارة الأدوية والمطالبات بشكل أكثر فعالية، ما يساعد في تقليل التكاليف وتحسين الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تظل مكافحة ارتفاع أسعار الأدوية تحديًا مستمرًا لشركات التأمين الطبي في مصر، إلا أن التوجه نحو الابتكار والتعاون مع الأطباء والصيادلة والجهات الحكومية، يمكن أن يساهم في تخفيض تكاليف الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمرضى.