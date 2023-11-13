الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تصدير منتجات شركات الأدوية التابعة لـ"قطاع الأعمال" إلى الجزائر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار التوجه العام للدولة بدعم وتحديث الصناعة وإحلال المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا وما توليه من اهتمام خاص بصناعة الدواء والتصدي للمعوقات التي تحول دون نفاذها إلى الأسواق العالمية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق شركاتها التابعة مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية التي تنتجها الشركات، استقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس الأحد، وفدًا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي، والوفد الجزائري برئاسة جمال الدين رزاق هبلة رئيس فدرالية الصناعة والخدمات، وذلك لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات في مجال الصناعة، وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة ومنها على سبيل المثال "بنج الأسنان" ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائري، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.  

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة  وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة، مشيرا أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية الجاري تنفيذه بشركات الأدوية التابعة يأتي في هذا الإطار ويضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، موضحا أن خطة التطوير التي تشمل كافة الشركات التابعة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والارتقاء بمعدلات الأداء وتعديل مسار الشركات لتكون داعمة للاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة.  

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمحاليل الطبية والخامات الدوائية والمواد الكيماوية للمعامل، وكذلك مواد التغليف للمستحضرات الصيدلانية والعبوات (بلاستيك وألومنيوم وكارتون) وذلك من خلال تسع شركات تابعة لكل منها ميزة صناعية في أكثر من قطاع طبي.

قطاع الاعمال الدواء أدوية صناعة الأدوية

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