أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بمعرفة أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023، وذلك لكونها سلعة استراتيجية ومصدر للبروتين الحيواني ترغب كل الأسر في توفيره بشكل شبه يومي، لذلك يتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 29-11-2023

حافظت أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 على ثباتها في السوق المحلية عند 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، وعبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في بيان سابق للوزارة، على اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وتوفير فرص استثمار جديدة لتطوير صناعة الدواجن.

سعر الدواجن اليوم 29-11-2023

بدأت أسعار تداول الفراخ في سوق الدواجن اليوم، حيث تتراوح بين 68 و 70 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات تلفزيونية، أن الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة العمومية اليوم الأربعاء 29-11-2023

وفيما يتعلق بأسعار سوق الدواجن العامة، فقد بلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 61 جنيهًا اليوم، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عددًا من التدابير الاحترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والدواجن، من خلال استخدام لقاحات محلية الصنع.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية بمقدار جنيه ووصلت إلى 78 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار الأمهات البيضاء 59 جنيهًا في المزرعة، وذلك يعود لانخفاض أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ.

سعر الدواجن في بورصة محمد عادل اليوم 29-11-2023

في بورصة الدواجن "محمد عادل" بلغ سعر الدواجن 61 جنيهًا للكيلو، وحجم الإنتاج المحلي يصل إلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد.

وثبتت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن "محمد عادل" عند 75 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 26 جنيهًا.

سعر الفراخ في بورصة منير السقا اليوم 29-11-2023

وأعلن عن أسعار بورصة الفراخ اليوم، حيث وصل سعر الدجاج البيضاء إلى 61 جنيهًا، وهي تمثل الأسواق المستقبلية الرئيسية لصادرات الدواجن المصرية في بعض الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا، وتتراوح أسعار الكتكوت الأبيض بين 24 و 25 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الأمهات البيضاء إلى 59 جنيهًا، أما أسعار الدواجن البلدية فتراوحت بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الدجاج الساسو 90 جنيهًا للمستهلك.

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