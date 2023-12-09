أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 9-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 9-12-2023 محور اهتمام الملايين من ربات البيوت في مختلف محافظات الجمهورية لكونها وجبة رئيسية على السفرة المصرية في كافة الوجبات الأساسية للمواطنين.



أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 9-12-2023

يستعرض الدستور أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 9-12-2023، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم للقراء من مختلف محافظات الجمهورية والتي تهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 61 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 66 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 71 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 76 جنيها.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 57 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 62 جنيها.

سجل كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 66 جنيها.

سجل كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 170 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيها.

سجل كيلو الصدور بالعظم في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 118 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 123 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 121 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 134 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.



سعر الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الابيض عمر يوم نحو 17 جنيها.

سجل سعر الكتكوت جيل ثان نحو 27 جنيها.

سجل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم نحو 16 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 11.5 جنيه.

سجل الكتكوت الأربو عمر يوم نحو 28.5 جنيه.

سجل الكتكوت الأبيض الجيل الثاني نحو 28 جنيها.