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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-12-2023

مواد البناء
مواد البناء

ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بزيادة تقدر بنحو 500 جنيه، بينما واصل سعر الأسمنت استقراره في أغلب المصانع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-12-2023.

سعر طن الحديد اليوم 

 ارتفع سعر طن الحديد في مصنع حديد المصريين بنحو 500 جنيه ليسجل نحو 38500 جنيه تسليم أرض مصنع، وجاء سعر طن الحديد وصولًا للمستهلك في باقي مصانع الحديد كالتالي: 

حديد عز:41500 جنيه.

حديد بشاى: 41000 جنيه.

حديد العتال:39500 جنيه.

حديد المراكبى:39500 جنيه.

حديد عطية  39200 جنيه.

حديد المعادى  38500 جنيه.

حديد الكومى 38000 جنيه.

حديد بيانكو  38000 جنيه.

حديد العشري 39000 جنيه.

حديد المصريين 39500 جنيه.

حديد الجيوشي   38200 جنيه.

حديد سرحان   38000 جنيه.

حديد مصر ستيل  3000 جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم 

أسمنت السويدي:2450 جنيها.

أسمنت العسكري:2100 جنيه.

أسمنت المسلح:2320 جنيها.

أسمنت المخصوص:2290 جنيها

أسمنت السويس:2300 جنيه.

أسمنت حلوان:  2300 جنيه.

أسمنت المنيا 2120 جنيها.

أسمنت المهندس 2250 جنيها

أسمنت الصعيد  2250 جنيها

أسمنت أسيوط  2250 جنيها

أسمنت المصريين  2210 جنيهات.

أسمنت العامرية عادة  2430 جنيها.

أسمنت البرج  2،410 جنيهات.

اسمنت السهم: 2060 جنيها.

أسمنت الفهد: 2050 جنيها.

أسمنت وادي النيل: 2080 جنيها.

العسكري بني سويف :2070 جنيها.

أسمنت النصر:   2200 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5: 2060 جنيها.

جنوب الوادي:2080 جنيها.

أسمنت تايتان:  2080 جنيها

أسمنت المصري: 2080 جنيها

أسمنت الممتاز:   2100 جنيه.

أسمنت التعمير:  2200 جنيه.

أسمنت الماكس:  2200 جنيه

أسمنت النهضة:  2220 جنيها.

أسمنت أسوان:   2180 جنيها.

أسمنت السد العالي: 2170 جنيها.

أسمنت قنا: 2250 جنيها.

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