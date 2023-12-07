الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفضة اليوم الخميس 7 ديسمبر في بورصة المعادن

فضة
فضة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة اليوم الخميس في بورصة المعادن على مدار اليوم، حيث تعتمد الفضة في اسعارها على السعر العالمي، وقد يلجأ الكثير من المواطنين إلي استخدام الفضة كبديل للذهب، نظرًا لأهميتها كأداة استثمارية ودخولها في صناعات مختلفة.

استقرار أسعار الفضة اليوم الخميس في بورصة المعادن 

ونستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفضة في بورصة السلع بالجنيه المصري مقابل الدولاراليوم الخميس 7 ديسمبر.

أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن 

جرام فضة نقي عيار 99.9: سجلت أسعارها جرام الفضة  نقي سعر 23.69 جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.77 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8: سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر 22.70 جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 73 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5: سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر21.92 جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916: سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر 21.70  جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.70 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم الخميس السعودي في بورصة المعادن 

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) :سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر20.73 جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.67 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800: سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر 18.95جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.61 دولار أمريكي.

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أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

أسعار الفضة الإيطالي اليوم في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 750: سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر 17.77 جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن سعر 13.86جنيها للجرام  مقابل السعر العالمي 0.45 دولار أمريكي.

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