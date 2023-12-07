الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اسعار البيض
اسعار البيض

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، وقد شهدت أسعار البيض اليوم حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس:

  • كرتونة البيض الأحمر: يسجل اليوم الخميس في المزرعة  118 جنيهًا.
  • كرتونة البيض الأبيض: يسجل اليوم الخميس في المزرعة 116 جنيهًا.
  • كرتونة البيض البلدي: يسجل اليوم الخميس في المزرعة 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 120.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  الزراعي الرئيسية (الأبيض) 119 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  البنا جروب (البني) 121.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الخميس  في شركة  الصالحية (الأبيض) 119 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  أكتوبر (الأبيض) 121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  أكتوبر (البني) 119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  شوشة المنيا (البني) 121 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  أحمد الجوهري (الأبيض) 119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري (البني) 120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  الصحراوي وبسيون (البني) 119 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة  كمشيش (البني) 119 جنيها للطبق.

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