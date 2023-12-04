السكه الحديد تعلن تأخير مواعيد القطارات

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين، إنه نظرا لما يتم من إنجازات لعدد من المشروعات القومية التي ترتبط بالهيئه والهيئات الأخرى فى هذه الفتره من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمه للجمهور فقد تقرر تأخير بعض القطارات اليوم الاثنين.

مدة تأخير القطارات اليوم الاثنين

خط القاهره / الاسكندرية 20 دقيقه

خط القاهره / اسيوط 60 دقيقه

خط اسيوط / اسوان 80 دقيقه

خط بنها / بورسعيد 90 دقيقه

خط طنطا / المنصوره دمياط 45 دقيقه

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصوره 45 دقيقه

اعتذار عن تلك التاخيرات

وقدمت الهيئه اعتذارا عن تلك التاخيرات بسبب بعض التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثه الجارى تنفيذها من انشاء كبارى علوية وانفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

ولم تتوقف خطوات وزارة النقل نحو التطوير حيث انها تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية

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كانت السكة الحديد تمتلك في 2014عدد جرارات 791 جرار منها (391 جرار عاطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60% )

الان اصبحت تمتلك 990 جرار منها (210 جرار جديد تم شرائهم – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات")،

كانت في 2014 الهيئة تمتلك عربات الركاب ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% )

الان أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") اضافة الى قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) باجمالي( 30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي ) وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية

الهيئة أصبحت تمتلك أسطول نقل البضائع به 8481 عربة

كانت هيئة السكك الحديدية في قطاع نقل البضائع تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 عاطل - 4026 صالح بكفاءة 50 %)

الآن أصبحت تمتلك أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات")

فيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة كانت لديها في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها(12 ماكينة عاطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%)

الان اصبحت الهيئة وبحلول عام 2023 الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة واصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80% وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات