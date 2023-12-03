السكك الحديدية: إتاحة حجز التذاكر بعدة خطوط من خلال منظومة الدفع الفورى

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل في مختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم تمت إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات بخطوط القاهرة، منوف، طنطا، بشتيل، المناشى، إيتاى، المنصورة، المطرية، من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكل المنافذ والتي تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر وتقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتسهيلًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع الذين يعملون على مدار 24 ساعة، وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك في المحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فورًا والتوجه بها إلى محطة السفر مباشرة واستقلال القطار.

وأضافت الهيئة أنه في حال رغبة الراكب في استرداد قيمة التذكرة المدفوعة من خلال المنافذ أو عن طريق وكلاء البيع الآخرين، يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال نوافذ صرف التذاكر في المحطات، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة. كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى وصولهم إلى المحطة النهائية، لتجنب دفع الغرامات، مؤكدة أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.