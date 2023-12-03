جدول مواعيد قطارات السكه الحديد من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية 

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد القطارات اليوم الأحد

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

مواعيد قطارات من القاهرة الى الصعيد والاسكندرية

قطار رقم 2009 – أولي وثانية مكيفة يقوم من أسوان الساعة 6:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 20231 – أولي وثانية مكيف يبدأ القيام من أسوان الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.

قطار رقم 997 – درجة ثانية مكيف يقوم من أسوان الساعة 8:45 من أسوان ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

قطار رقم 89 – أولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من أسوان الساعة 9:05 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:00 صباحًا.

قطار رقم 989 – أولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من محطة أسوان الساعة 11:07 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

قطار رقم 997 درجة ثانية مكيف يقوم من أسوان الساعة 8:45 من أسوان ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحاً.

قطار رقم 89 اولى وثانية مكيف يبدأ التحرك من أسوان الساعة 9:05 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:00 الصبح.

قطار رقم 989 اولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من محطة أسوان الساعة 11:07 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 903 – درجة مكيفة أولي وثانية، يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 6.00 الصبح، يصل الإسكندرية الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 1131 درجة روسي – يبدأ التحرك من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة الساعة 8.10 الصبح، ليتوقف في نهاية رحلته بالإسكندرية الساعة 11.5.

قطار رقم 909 مكيف أولي وثانية- يقوم من القاهرة الساعة 9.00 الصبح، لينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11.50ظهرا.

قطار رقم 15 درجة مميزة عادية – يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 11.25 الصبح، ليصل محطة السكة الحديد في الإسكندرية الساعة 3.10 منتصف اليوم.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.اهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.