جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس على خط القاهرة - الإسكندرية

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد القطارات اليوم الخميس

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الاسكندريه

قطار رقم 1109، التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م.

قطار رقم 1211، التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص، الوصول الساعة 2.25 م الأسكندرية.

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1، التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص.

قطار رقم 163، التحرك من اسوان الساعة 4 ص، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص .

قطار رقم 119 ، التحرك من القاهرة الساعة 5 ص، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص.

قطار رقم 1009، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص.

قطار رقم 15، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 903 فرنساوى ، التحرك من محطة القاهرة 6 ص، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص.

قطار 901 فرنساوى، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص.

قطار رقم 1109 مختلط، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م.

قطار 911 فرنساوى، التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م.

قطار 913، التحرك من القاهرة الساعة 12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م.

قطار 919 فرنساوى، التحرك من القاهرة الساعة 2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م.

قطار رقم 915 مكيف فرنساوى، التحرك الساعة 3.10 م، وصول محطة الاسكندرية الساعة6.15 م

قطار 923 مكيف فرنساوى، التحرك من القاهرة الساعة 4 م، وصول محطة الاسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوى، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م، وصول محطة الاسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات تالجو

قطار 2025، التحرك من القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص.

قطار 2.23، التحرك من القاهرة الساعة 2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م..

قطار رقم 2.27، التحرك الساعة 7 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م