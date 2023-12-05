رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. والمستندات المطلوبة

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 من الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تعد الاستمارة أحد أبرز المستندات المطلوبة لدخول طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل بياناتهم من خلال رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (من هنا) والتي يتم من خلالها استخراج رقم جلوس للطلاب المقيدين في المدارس الحكومية والخاصة الرسمية لحضور امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2023_2024.

وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها صادر إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة إنشاء كل طالب من طلاب الصف الثالث الإعدادي بريد إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 ليتمكن من تسجيل الاستمارة.

الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الاعدادية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات ضرورة إخطار طلاب الإعدادية في محافظات الجمهورية بجميع الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6 مدون عليها الاسم رباعي للطالب.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي 2023/2024.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إيصال دفع رسوم استمارة الاعدادية بقيمة 158 جنيه.





موعد امتحانات الترم الأول لشهادة الإعدادية

تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 حيث تتم الامتحانات وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة في كافة مديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية.

وتعمل حاليا كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات على وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بكافة المراحل التعليمية وذلك تمهيدا لتوزيعها على المدارس وإخطار الطلاب.

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