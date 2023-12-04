الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" تنظم احتفالية بمركز نور البصيرة بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (صور)

طلاب من أجل مصر
طلاب من أجل مصر

نظمت مجموعة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور علاء غالب  احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي أقيم بمركز نور البصيرة بجامعة سوهاج برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز.

رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية
 

وتناول الحفل استعراض للجهود التى يقوم بها مركز نور البصيرة فى خدمة الطلاب المعاقين، ومحاولة مواكبة  الطلاب بالمركز للتطور التكنولوجي رغم تحديات الإعاقة التي يعيشونها.

وقال الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز أن مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج هو أحد المراكز المتميزة في الصعيد من حيث رعاية الأشخاص أصحاب الإعاقة، وأن المركز يعمل على إيجاد حلول للمشاكل التعليمية التى تواجه الطلاب.

 وأكد "الصوينع" أنه لا يوجد طالب بالمركز من أصحاب الإعاقة البصرية إلا ويستطيع أن يؤدي الامتحانات والاختبارات الإلكترونية بسهولة ويسر، وهذا من أهم الإنجازات التي حققها المركز في هذا العام.

وتقدم الدكتور عبد الناصر ياسين بالشكر لمركز نور البصيرة ووالعاملين في المركز والطلاب المتميزين من أصحاب الإعاقة الذين يحاربون ويسعون من أجل التعليم وأكد لهم أن الله سوف يكافئ كل مجتهد بما عمل وتمنى لهم التوفيق والنجاح في دراستهم. 

 وفى سياق متصل، أضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة أن هذه الاحتفالية تأتى تكليلا للمجهود الذي يقوم به مركز نور البصيرة في خدمة ابنائنا الطلاب ومتقدما بالشكر للطلاب من أجل مصر منظمى الاحتفالية على التنظيم الرائع.

واختتم الحفل باستعراض لمواهب مركز نور البصيرة من الغناء بالصوت والغناء بلغة الإشارة وإلقاء أبيات من الشعر باللغه العربيه الفصحى.

IMG-20231203-WA0035
IMG-20231203-WA0035
IMG-20231203-WA0030
IMG-20231203-WA0030
IMG-20231203-WA0033
IMG-20231203-WA0033
IMG-20231203-WA0034
IMG-20231203-WA0034
IMG-20231203-WA0039
IMG-20231203-WA0039
IMG-20231203-WA0040
IMG-20231203-WA0040
IMG-20231203-WA0041
IMG-20231203-WA0041
IMG-20231203-WA0042
IMG-20231203-WA0042
IMG-20231203-WA0043
IMG-20231203-WA0043
IMG-20231203-WA0044
IMG-20231203-WA0044
IMG-20231203-WA0045
IMG-20231203-WA0045
طلاب من أجل مصر الدكتور علاء غالب الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة الدكتور عماد الصوينع

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

رئيس جامعة سوهاج يصرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة المولد النبوى

مركز "نور البصيرة" لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يحتفل باليوم العالمي للصم

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

الأكثر قراءة

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القصة الكاملة لهروب كروان مشاكل من القاهرة والقبض عليه في سوهاج

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

حكومة إجرامية.. مظاهرات إسرائيلية كبرى ترفض تجدد العدوان على غزة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة