"طلاب من أجل مصر" تنظم احتفالية بمركز نور البصيرة بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (صور)

نظمت مجموعة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور علاء غالب احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي أقيم بمركز نور البصيرة بجامعة سوهاج برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز.

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وتناول الحفل استعراض للجهود التى يقوم بها مركز نور البصيرة فى خدمة الطلاب المعاقين، ومحاولة مواكبة الطلاب بالمركز للتطور التكنولوجي رغم تحديات الإعاقة التي يعيشونها.

وقال الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز أن مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج هو أحد المراكز المتميزة في الصعيد من حيث رعاية الأشخاص أصحاب الإعاقة، وأن المركز يعمل على إيجاد حلول للمشاكل التعليمية التى تواجه الطلاب.

وأكد "الصوينع" أنه لا يوجد طالب بالمركز من أصحاب الإعاقة البصرية إلا ويستطيع أن يؤدي الامتحانات والاختبارات الإلكترونية بسهولة ويسر، وهذا من أهم الإنجازات التي حققها المركز في هذا العام.

وتقدم الدكتور عبد الناصر ياسين بالشكر لمركز نور البصيرة ووالعاملين في المركز والطلاب المتميزين من أصحاب الإعاقة الذين يحاربون ويسعون من أجل التعليم وأكد لهم أن الله سوف يكافئ كل مجتهد بما عمل وتمنى لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.

وفى سياق متصل، أضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة أن هذه الاحتفالية تأتى تكليلا للمجهود الذي يقوم به مركز نور البصيرة في خدمة ابنائنا الطلاب ومتقدما بالشكر للطلاب من أجل مصر منظمى الاحتفالية على التنظيم الرائع.

واختتم الحفل باستعراض لمواهب مركز نور البصيرة من الغناء بالصوت والغناء بلغة الإشارة وإلقاء أبيات من الشعر باللغه العربيه الفصحى.

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