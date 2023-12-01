رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وزراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة، بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي والدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة مثمرة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مثمنًا دور كلية التربية الرياضية فى خدمة المجتمع فهي الركيزة الاساسية في الجامعة للعمل الخدمي والعمل التطوعي.

وخلال كلمته حث "النعماني" الطلاب على بذل قصارى جهودهم في خدمة الوطن ورفعته والمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يقفوا وقفة رجال يعبرون فيها عن آرائهم وان يقولوا للعالم أجمع نحن المصريون قادرون على أن نبني مستقبلنا يد بيد وأن نستكمل المسيرة، من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير.

ووجه الدكتور أحمد عبد الله شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه الدائم لكلية التربية الرياضية، ولأعضاء هيئة التدريس القائمين على المعسكر ولطلاب الفرقة الأولى على حجم المجهود الذين بذلوه خلال فترة المعسكر، مؤكدًا حرص الكلية على إقامة هذا المعسكر في كل عام لدمج الطلاب في أمر خدمة المجتمع مما يتيح لهم الفرصة ليصبحوا أفراد فعالين تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد أنه تم خلال فترة المعسكر زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة بالكليات المختلفة داخل مقر الحرم الجامعي الجديد، وذلك بالتعاون مع طلاب من اجل مصر وبمشاركة ١٢٠٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية حيث استمرت فعاليات المعسكر في الفترة من ١٣ أكتوبر حتى اليوم الاول من شهر ديسمبر، مؤكدًا أنه يتم تنظيم تلك المعسكرات بهدف غرس روح العمل الجماعي لدى الطلاب بما يعزز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم كما تم عرض فيديو للمبادرات الرئاسية وانجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات، وإنجازات الجامعة خلال ١٠٠ يوم من اعداد المركز الإعلامي بالجامعة، وأيضًا فيديو لأنشطة الطلاب خلال فترة المعسكر، كما اشتمل الحفل علي عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفريق كورال الجامعة.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور حسان النعماني بتكرم كل من ساهم في انجاح فعاليات المعسكر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والافواج الطلابية المتميزة المشاركين بالمعسكر.