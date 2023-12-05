الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور طلاب الجامعة.. افتتاح مقر "حياة كريمة" بجامعة السويس

افتتاح حياة كريمة
افتتاح حياة كريمة بجامعة السويس

افتتح د.أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس مقر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل الحرم الجامعي، بمشاركة العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس، والمنسق العام المهندس محمود عبدالعزيز.

حضر مراسم الافتتاح نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

الهدف من افتتاح المقر بالجامعة 

وقال رئيس جامعة السويس إن الهدف من تواجد هذا المقر بالحرم الجامعي هو نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب من طلاب الجامعة، فضلاً عن تقديم بعض المساعدات الاجتماعية للطلاب بالجامعة، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية للطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة الأسبوع القادم، كذلك مساعدة الطلاب للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية.

وأشار حنيجل، إلى دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المشاركة بشكل ايجابي في مختلف الفعاليات السياسية   وحث الطلاب على ضرورة علي مزاولة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن المشاركة بشكل ايجابي في هذا العرس الديمقراطي، سيكون له عظيم الأثر على انعكاس صورة إيجابية عن مصر في شتى دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة أنه من ضمن دور الجامعة يقوم على تقديم الخدمات التوعوية، لاسيما التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية التي تؤدي  إلى في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي، حيث يؤدي هذا التأثير سير العملية الديمقراطية على نهج سليم.

وأوضح أن افتتاح اليوم يُعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات والتعريف بمختلف المشروعات التي قامت بها مبادرة حياة كريمة للمواطن المصري.

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