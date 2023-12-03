سفيرنا في بودابست: تزامن الامتحانات مع الانتخابات والطقس السيئ أبرز المشكلات التي واجهتنا

قال محمد الشناوي، سفير مصر في بودابست، إنه لا يوجد أي مشكلة فنية واجهت الجاليات المصرية في بودابست خلال اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تزامن الانتخابات الرئاسية مع موعد الامتحانات والطقس السيئ يعدان أبرز المشكلات التي واجهتنا خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه، أكد السفير شريف ندى، سفير مصر في بوركينا فاسو، أنه لم يكن هناك عوائق في العملية الانتخابية اليوم وعلى مدار اليومين السابقين.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، إنهم تلقوا دعما فنيا بشكل مستمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه سيغلق باب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد 4 ساعات من الآن.