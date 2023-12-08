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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-12-2023 فى سوق الصاغة

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة استقرار اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2023، وبلغ سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2790 جنيه.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-12-2023في مصر.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية للبيع 2،770 جنيه، وللشراء 2،790 جنيه، ويضع الباعة مصنعية على كل جرام ذهب وتختلف من تاجر لآخر، وجاء سعر الذهب اليوم لباقي الأعيرة كالتالي:    

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،166 شراء 3،189 جنيه.

عيار 22: بيع 2،902 شراء 2،923 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18: بيع 2،374 شراء 2،391 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14:بيع 1،847 شراء 1،860 جنيه.

عيار 12: بيع 1،583 شراء 1،594 جنيه.

الاونصة: بيع 98،454 شراء 99،165 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 22،160 شراء 22،320 جنيه.

الكيلو: بيع 3،165،714 شراء 3،188،571 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

أسواق الذهب تترقب بيانات الوظائف الأمريكية لمعرفة مستقبل السياسية النقدية

سعر الجنيه الذهب و السبائك

 

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 12050 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 23800 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 23800 جنيه.

جنيه ذهب وزن 8 جرام: 24015 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركة سويس جولد Swiss gold: 6035 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc: 6060 جنيه.

جنيه اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله": 24105 جنيه

جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن": 24105 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA: 12065 جنيه

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