أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023
استقرت أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت على نفس القيم التي بلغها خلال الأسبوعيين الماضيين بعد الانخفاض الذي حصل بقيمة 500 جنيه وعليه استقرت الأسعار.
ننشر في هذا التقرير اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في الجدول الدوري للأسعار الذي ينشر بشكل يومي لرصد حركة الأسعار.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الخميس
استقر سعر الحديد من مصانع عز عند 41،500 جنيه
سعر الحديد من مصانع بشاى 41،000 جنيه
سعر طن حديد العتال 39،500 جنيه
سعر طن حديد المعادى 38،500 جنيه
سعر طن حديد الكومى 38،000 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 39،500 جنيه
سعر طن حديد عطية 39،200 جنيه
سعر طن حديد العشري 39،000 جنيه
سعر طن حديد المصريين 39،500 جنيه
سعر طن حديد الجيوشي 38،200 جنيه
سعر طن حديد سرحان 38،000 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 39،000 جنيه
سعر طن حديد بيانكو 38،000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023
أسمنت المعلم 2،060 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،050 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه
العسكري بني سويف 2،070 جنيه
أسمنت المسلح 2،320 جنيه
جنوب الوادي 2،080 جنيه
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه
أسمنت السويس 2،300 جنيه
أسمنت السويدي 2،450 جنيه
أسمنت العسكري 2،100 جنيه
أسمنت النصر 2،200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه
أسمنت حلوان 2،300 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه
أسمنت البرج 2،410 جنيه
أسمنت الماكس 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه