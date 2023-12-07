أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

استقرت أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت على نفس القيم التي بلغها خلال الأسبوعيين الماضيين بعد الانخفاض الذي حصل بقيمة 500 جنيه وعليه استقرت الأسعار.



ننشر في هذا التقرير اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في الجدول الدوري للأسعار الذي ينشر بشكل يومي لرصد حركة الأسعار.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الخميس



استقر سعر الحديد من مصانع عز عند 41،500 جنيه

سعر الحديد من مصانع بشاى 41،000 جنيه

سعر طن حديد العتال 39،500 جنيه

سعر طن حديد المعادى 38،500 جنيه

سعر طن حديد الكومى 38،000 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 39،500 جنيه

سعر طن حديد عطية 39،200 جنيه

سعر طن حديد العشري 39،000 جنيه

سعر طن حديد المصريين 39،500 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي 38،200 جنيه

سعر طن حديد سرحان 38،000 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 39،000 جنيه

سعر طن حديد بيانكو 38،000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023



أسمنت المعلم 2،060 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،050 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه

العسكري بني سويف 2،070 جنيه

أسمنت المسلح 2،320 جنيه

جنوب الوادي 2،080 جنيه

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه

أسمنت السويس 2،300 جنيه

أسمنت السويدي 2،450 جنيه

أسمنت العسكري 2،100 جنيه

أسمنت النصر 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه

أسمنت حلوان 2،300 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه

أسمنت البرج 2،410 جنيه

أسمنت الماكس 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه