الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت على نفس القيم التي بلغها خلال الأسبوعيين الماضيين بعد الانخفاض الذي حصل بقيمة 500 جنيه وعليه استقرت الأسعار.
 

ننشر في هذا التقرير اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في الجدول الدوري للأسعار الذي ينشر بشكل يومي لرصد حركة  الأسعار.

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد  اليوم الخميس 
 

استقر سعر الحديد من مصانع عز عند 41،500 جنيه
سعر الحديد من مصانع بشاى 41،000 جنيه
سعر طن حديد العتال 39،500 جنيه
سعر طن حديد المعادى 38،500 جنيه
سعر طن حديد الكومى 38،000 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 39،500 جنيه
سعر طن حديد عطية 39،200 جنيه
سعر طن حديد العشري 39،000 جنيه
سعر طن حديد المصريين 39،500 جنيه
سعر طن حديد الجيوشي 38،200 جنيه
سعر طن حديد سرحان 38،000 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 39،000 جنيه
سعر طن حديد  بيانكو 38،000 جنيه
 

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023
 

أسمنت المعلم 2،060 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،050 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه
العسكري بني سويف 2،070 جنيه
أسمنت المسلح 2،320 جنيه
جنوب الوادي 2،080 جنيه
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه
أسمنت السويس 2،300 جنيه
أسمنت السويدي 2،450 جنيه
أسمنت العسكري 2،100 جنيه
أسمنت النصر 2،200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه
أسمنت حلوان 2،300 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه
أسمنت البرج 2،410 جنيه
أسمنت الماكس 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه 

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن المصرية

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم
 

سعر الرمل والزلط  

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه 

txt

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية

txt

أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

سعر الحديد أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت اليوم الخميس سعر الحديد والاسمنت اليوم سعر طن حديد عز اسعار الاسمنت اليوم سعر طن حديد

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

زعزوع يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تقدمه بالاستقالة بعد تعيين محافظ إخوانى للأقصر

ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية