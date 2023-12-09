السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-12-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرار ملحوظ في أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-12-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون إضافة مصاريف العتالة ومكاسب التجار والموزعين وذلك بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

 

سعر طن الحديد السبت 9-12-2023

يستعرض الدستور للقراء من خلال النشرة الخدمية أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-12-2023 والتي يرغب الملايين في معرفتها خاصة العاملين في مجال المعمار والمقاولين والراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية وهى كما يلي:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 41500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 38000 جنيه للطن.

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سعر الدولار اليوم الخميس 2023/12/7 فى البنوك المصرية

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 38500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 39200 جنيه للطن.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

 سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية السبت ديسمبر

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1940 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1910 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1930 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2100 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1920 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1940 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف نحو 1900 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم نحو 1890 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد نحو 1890 جنيه.

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