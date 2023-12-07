الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 2023/12/7 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يقدم موقع "الدستور" نشرته الاقتصادية اليومية بعرض سعر الدولار في البنوك المصرية، وكذلك أسعار العملات الأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري والمتداول بها في البنوك المصرية والأجنبية.

وننشر في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 7 /12 /2023 في البنوك المصرية  والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 
30.8414 جنيه للشراء. 
30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية

أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7 /12 /2023
 

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري 

8.2226 جنيه للشراء.
8.2490 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 

8.19  جنيه للشراء. 
8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر  اليوم 

8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم 

8.21  جنيه للشراء.
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم 

8.19 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم 

8.19 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم 

8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 

يورو
33.2286 جنيه للشراء.
33.3456 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى
38.8170 جنيه للشراء. 
38.9517 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى
35.2393 جنيه للشراء.
35.3705 جنيه للبيع.

100 ين يابانى 
20.9350 جنيه للشراء.
21.0052 جنيه للبيع.

دينار كويتى 
99.9431 جنيه للشراء.
100.2904 جنيه للبيع.

درهم إماراتي
8.3982 جنيه للشراء. 
8.4251 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 
4.3084 جنيه للشراء. 
4.3227 جنيه للبيع.

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أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

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أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء 6-12-2023

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