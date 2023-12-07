سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تراجعًا ما بين 9 - 10 قروش شراءً وبيعًا في البنوك المصرية.

سعر العملة الأوروبية فى البنوك

ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجلت العملة الأوروبية 33.08 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.18 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.22 جنيه للشراء، 33.37 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا ما بين 15 - 25 قرشًا شراءً وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجل الإسترليني 38.57 جنيه للشراء و38.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.70 جنيه للشراء، و38.88 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.79 جنيه للشراء، 38.97 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنوك

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.05 جنيه للشراء و100.04 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.