الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

بيض
بيض

 تتأثر استقرار أسعار البيض بمجموعة من العوامل، حيث يشكل الطلب والعرض عاملين رئيسيين،علاوةً على ذلك تلعب عوامل مثل التكاليف الإنتاجية، والتغيرات المناخية، والتكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، دورًا حاسمًا في تحديد استقرار أسعار البيض، وقد شهدت أسعار طبق البيض حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 -12 2023 وقد جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم            

سجلت أسعار كرتونه البيض الأحمراليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 122 جنيه و123 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم                

سجلت أسعاركرتونه البيض الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 120 جنيه 121 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم               

سجلت أسعار كرتونه البيض الأحمراليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 141 جنيه 142 جنيه.

استقرار أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الشركات

أسعار البيض في بورصة «أسيوط للإستثمار» تسجل سعر 121.5 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض في بورصة الزراعي الرئيسية 122 جنيه، بينما جاءت أسعار البيض في بورصة البنا جروب ( البني ) 122.75 جنيه، كما سجلت أسعار البيض في بورصة البنا جروب ( الأبيض ) 120.75 جنيه، وقد سجلت أسعار البيض في بورصة الصالحية ( البني ) 122جنيه.

وبلغت أسعار البيض في بورصة أكتوبر ( الأبيض ) 120، بينما سجلت أسعار البيض في بورصة شوشة المنيا ( الأبيض) 120جنيه، وسجلت أسعار البيض في بورصة أحمد الجوهري ( البني ) 124 جنيه، بينما جاءت أسعار البيض في بورصة الصحراوي وبسيون ( البني ) 122 جنيه.

وقد سجلت أسعار البيض في بورصة كمشيش ( البني ) 122 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض في بورصة رشاد حمزه ( الأبيض ) 120.75 جنيه، كما بلغت أسعار البيض في بورصة رشاد حمزه ( البني ) 122.75 جنيه.

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