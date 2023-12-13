أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

يتصدر البحث عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم محرك البحث جوجل صباح الأربعاء 13-12-2023، وذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الأسر في مختلف المحافظات بهذه الاستراتيجية الهامة التي تمثل مصدر البروتين الحيواني الأكثر استخدامًا في مصر.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023

انخفاض في أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 في السوق المحلية حيث يتراوح سعر الكيلو من 59 إلى 60 جنيهًا وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد تسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.

أسباب انخفاض الفراخ في الأسواق المصرية

وجاء انخفاض الفراخ في البورصة العامة للدواجن هذه الفترة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية مصر كدولة تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، وكذلك تعمد مصر إلى توفير الأعلاف لانعاش صناعة الدواجن.

سعر كيلو الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 13-12-2023

يتراوح سعر كيلو الفراخ في البورصة العمومية للدواجن ​​بين 65 و67 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك يعتمد على المنطقة وتراوحت الأسعار في الأسواق المحلية بين 80 و 85 جنيهًا، بينما كان سعر كيلو الدواجن الساسو 80 جنيهًا للمستهلك.

فيما يتعلق بأسعار سوق الدواجن العامة اليوم، بلغ سعر الدجاج الأبيض 60 جنيهًا للكيلو جرام، وفي هذا السياق تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الموارد الحيوانية والدواجن، من خلال تطعيمات محلية الصنع.

سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن "محمد عادل" الأربعاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة «محمد عادل» اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 نحو 60 جنيهًا، فيما بلغت أسعار كيلو الفراخ الساسو فى بورصة «محمد عادل» عند 69 جنيها للكيلو، وبينما هبط الكتكوت الأبيض إلى 22 جنيها.

سعر كيلو الفراخ في بورصة"منير السقا" اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار البورصة العمومية للدواجن اليوم «منير السقا» 60 عن جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء وهو النوع الأكثر إقبالا و شراء إذ تستهلك مصر شهريا نحو 150 ألف طن شهريا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وفي السياق ذاته انخفض سعر الكتكوت الأبيض إلى 24 و25 جنيها،صعد الكتكوت الساسو إلى 18 و 19 جنيها، فيما جاء كيلو الأمهات البيضاء بنحو 59 جنيهًا.

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