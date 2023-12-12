سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2023

يسعى الكثير لمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2023 في البنوك عبر جوجل، حيث أظهرت شاشات التداولات اللحظية بداخل فروع البنوك العاملة بالسوق وجود إضافة للمواقع الإلكترونية حالة من الاستقرار لسعر الريال السعودي اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري على ذات المستويات المعلنة أمس الأحد.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

ليصل متوسط سعر العملة السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب اخر تحديث لعملة المملكة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتعرض البوابة الإلكترونية للمال سعري شراء وبيع الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت الأسعار عند:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في البنك الأهلي المصري

وكما استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر أمام سعر العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند مبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.