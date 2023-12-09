سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-12-2023

هدوء في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-12-2023 داخل البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي في كافة الصناعات الوطنية والأمور الأساسية للحياة.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 9-12-2023



يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-12-2023 والتي يتابعها الملايين من المواطنين خاصة مع مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة للاطلاع على المشروع النهوض بالاقتصاد المصري وإليكم أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.20 جنيه للشراء و33.35 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 38.78 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الدينار الكويتي إلى 99.96 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي قدر بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.