سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

مع اقتراب موعد سفر المواطنين إلى الخارج في المملكة السعودية يكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل السعر فى البنك الأهلي المصري وفي بنك مصر مبلغ 8.19 جنيه للشراء، وقيمة 8.22 جنيه للبيع، ومتوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصري قيمة 8.22 جنيه للشراء، ومبلغ 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-12-2023، أمام سعر الجنيه المصري بالبنوك العاملة بمصر.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر بعدد آخر من كافة البنوك العاملة في مصر، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11 ديسمبر فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.